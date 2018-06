EUA enviam porta-aviões ao Golfo caso decidam agir no Iraque

"A ordem dará ao comandante-em-chefe flexibilidade adicional caso opções militares sejam necessárias para proteger vidas norte-americanas, cidadãos e interesses no Iraque", disse o Pentágono em um comunicado.

O porta-aviões USS George H.W. Bush, que está no norte do Mar Arábico, será acompanhado pelo cruzador de mísseis guiados USS Philippine Sea e o destroyer USS Truxtun, de acordo com o comunicado, acrescentando que os navios devem chegar ao Golfo na noite de sábado.

(Reportagem de Frances Kerry)