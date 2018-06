EUA enviam quatro prisioneiros de Guantánamo de volta para o Afeganistão

WASHINGTON - Quatro afegãos detidos por mais de uma década na prisão militar americana de Guantánamo, em Cuba, foram enviados de volta para casa no Afeganistão, informou o Pentágono neste sábado, 20, em um dos últimos passos de um movimento lento feito pela administração Barack Obama para fechar o local.

Os homens voaram para Cabul durante a noite em um avião militar americano e foram entregues a autoridades afegãs, na primeira transferência desse tipo para o país assolado pela guerra desde 2001, afirmou um oficial dos Estados Unidos.

O presidente Obama prometeu fechar a prisão quando assumiu o cargo há quase seis anos, citando os danos que ela infligiu à imagem dos EUA em todo o mundo. Mas ele não foi capaz de fazê-lo, em parte, em razão dos obstáculos colocados pelo Congresso americano. Com as transferências recentes, incluindo a de seis presos para o Uruguai no início deste mês, a população de detentos de Guantánamo foi reduzida a 132. / REUTERS