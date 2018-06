EUA enviam sistema de defesa antimísseis após ameaça norte-coreana

WASHINGTON - O Pentágono afirmou nesta quarta-feira, 3, que está enviando nas próximas semanas um sistema avançado de defesa antimísseis balísticos para a ilha de Guam, no Pacífico, descrevendo a decisão como medida de precaução contra as ameaças da Coreia do Norte de realizar ataques regionais.

O Departamento de Defesa está deslocando um sistema conhecido como Defesa Aérea Terminal de Alta Altitude (THAAD, na sigla em inglês), que inclui um lançador montado em caminhão, interceptadores de mísseis, um radar de rastreamento AN/TPY-2 e um sistema integrado de controle de fogo.

"Os Estados Unidos continuam vigilantes em face das provocações norte-coreanas e estão prontos para defender o território dos EUA, nossos aliados e nossos interesses nacionais", disse uma porta-voz do Pentágono.