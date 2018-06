EUA enviarão 600 soldados para leste europeu por situação na Ucrânia

O contra-almirante John Kirby, um dos principais porta-vozes do Departamento de Defesa, afirmou que os exercícios bilaterais previstos para Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia estavam além do cronograma de treinamento regular que os militares dos EUA têm com esses países e foram adicionados devido aos acontecimentos na Ucrânia.

"Os Estados Unidos levam a sério nossas obrigações nos termos do artigo 5º da aliança da Otan, ainda que estes não sejam exercícios da Otan", disse Kirby.

"É uma representação muito tangível do nosso compromisso com nossas obrigações de segurança na Europa."

