EUA esperam melhorar laços com Coreia do Norte, diz Hillary A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos esperam melhorar as relações com o povo da Coreia do Norte depois da morte do líder norte-coreano, Kim Jong-il, e que está em contato com os parceiros que fazem parte das negociações nucleares de seis partes sobre a Coreia do Norte.