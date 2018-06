EUA estabelecem impostos antidumping a aço mexicano e turco

O departamento impôs taxas por dumping de até 66,7 por cento nas importações do México e 2,6 por cento nas da Turquia, depois de produtores norte-americanos terem reclamado que empresas das duas nações estavam vendendo os vergalhões, usados para reforçar o concreto, com preços baixos demais.

O departamento afirmou que, em 2013, as importações de vergalhões do México alcançaram 182,1 milhões de dólares, enquanto que as vendas turcas totalizaram 381,3 milhões de dólares.

(Reportagem de Krista Hughes)