EUA estão 'muito preocupados' com declaração nuclear da Coreia do Norte

WASHINGTON - O secretário de Defesa norte-americano, Leon Panetta, disse nesta quinta-feira, 24, que os Estados Unidos estão "muito preocupados" com a ameaça da Coreia do Norte de fazer um teste nuclear e lançar mais foguetes, mas estão preparados para lidar com qualquer tipo de provocação.

Panetta, que concedeu uma entrevista coletiva no Pentágono, disse que as ações da Coreia do Norte violariam as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, distanciariam Pyongyang da comunidade internacional e "não fariam nada, nada além de colocar em risco a esperança de paz."

"Estamos muito preocupados com o comportamento provocativo contínuo da Coreia do Norte", disse Panetta. "Estamos totalmente preparados para lidar com qualquer tipo de provocação dos norte-coreanos. Mas espero que, no fim, eles concluam que é melhor fazer uma escolha para se tornar parte da família internacional."

Mais cedo nesta quinta-feira, a Coreia do Norte afirmou que deverá realizar lançamentos adicionais de foguetes e testes nucleares que teriam como alvo os Estados Unidos, elevando radicalmente as ameaças contra o país que classificou de "inimigo declarado".