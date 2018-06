EUA estão preocupados com ameaça a shoppings feita pelo Al Shabaab

Jeh Johnson, secretário de Segurança Interna, reagiu a um vídeo divulgado pelo Al Shabaab aparentemente pedindo ataques a áreas comerciais do Ocidente, citando especificamente o Mall of America, o Mall West, em Edmonton, no Canadá, e a Oxford Street, em Londres.

“Esta última declaração feita pelo Al Shabaab reflete a nova fase para a qual evoluímos em se tratando de ameaça terrorista global, em que você tem grupos como o Al Shabaab e o EI (Estado Islâmico) pedindo publicamente a pessoas independentes em seus países de origem que realizem ataques”, disse Johnson ao programa “State of the Union”, da CNN.

“Nós já passamos da fase atualmente em que esses grupos enviavam seus agentes estrangeiros aos países depois de terem sido treinados em algum lugar”, afirmou Johnson.

Questionado especificamente sobre a ameaça ao Mall of America, um dos maiores complexos de compras do mundo, ele declarou: “Sempre que uma organização terrorista apela por um ataque a um lugar específico, nós temos de levá-lo a sério”.

“Eu diria que se alguém está planejando ir até o Mall of America hoje, tem de ser especialmente cuidadoso.”

Minnesota conta com uma população somali considerável.

Autoridades policiais americanas têm se preocupado com a potencial radicalização entre alguns integrantes da comunidade.

Um homem de Minnesota foi indiciado na semana passada acusado de conspiração, apoio ao Estado Islâmico e por mentir para agentes federais que investigavam o recrutamento feito por grupos militantes.

Promotores disseram que dezenas de pessoas da área de St. Paul, Minneapolis, muito deles somalis-americanos, viajaram ou tentaram viajar para o exterior para apoiar grupos como o Estado Islâmico ou o Al Shabaab desde 2007.

O Mall of America é o maior shopping particular em Bloomington, em Minnesota, e recebe cerca de 40 milhões de visitantes ao ano, e contribui com aproximadamente 2 bilhões de dólares anuais para a economia do estado de Minnesota, de acordo com o site do estabelecimento.