EUA estão preocupados com intenção síria de usar armas químicas

WASHINGTON - As preocupações dos Estados Unidos sobre as intenções da Síria de usar armas químicas estão aumentando, fazendo com que Washington prepare planos de contingência, disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, nesta segunda-feira.

Os comentários de Carney foram feitos depois que a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, advertiu que os EUA poderão tomar medidas se a Síria usar tais armas.

Carney se recusou a detalhar os planos de contingência.