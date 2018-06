EUA estão prontos para mais sanções se ações Ucrânia continuarem, diz embaixadora

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou que houve um grave desenvolvimento do conflito por conta da aparição no leste da Ucrânia de homens com armas russas especializadas e uniformes idênticos sem insígnia -como os anteriormente usados por tropas de Moscou na ocasião da anexação da Crimeia.

Power disse no programa "This Week" do canal ABC que os últimos acontecimentos na Ucrânia deram "sinais do envolvimento de Moscou".

"Eu acho que temos visto que as sanções podem se fortalecer se ações como o tipo que temos visto ao longo dos últimos dias continuarem. Você vai ver um processo de aumento dessas sanções", disse Power.

(Por Doina Chiacu)