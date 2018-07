EUA estudam retirar 30 mil soldados do Afeganistão até 2012

LONDRES - Os Estados Unidos estudam a possibilidade de retirar até o fim do ano que vem os 30 mil soldados com os quais reforçou sua presença militar no Afeganistão e, nesse caso, a Grã-Bretanha poderia acelerar a saída de suas tropas, segundo o jornal The Times.

De acordo com fontes britânicas citadas pelo periódico, as forças do Reino Unido desdobradas no país asiático devem reduzir-se em número superior aos 450 militares anunciados pelo primeiro-ministro do país, David Cameron.

Desta forma, a Grã-Bretanha irá acelerar seus planos de saída do Afeganistão se os EUA se anteciparem, e "o mais importante é que seja observado que fazemos isto em concordância com os americanos", declarou ao periódico uma autoridade do governo britânico.

Em artigo publicado no mesmo diário, Sherard Coper-Cowles, ex-enviado especial britânico a Afeganistão e Paquistão, insiste que o governo de seu país deveria insistir em repatriar mais rapidamente suas tropas do que desejam alguns generais.

"A questão a decidir é o calendário de saída do reforço de 30 mil soldados (dos EUA)", assinala o tenente-general David Barro, ex-comandante das forças americanas no Afeganistão, citado também pelo "The Times".