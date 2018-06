EUA fazem ataques aéreos a alvos do Estado Islâmico perto de Bagdá As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram um alvo do Estado Islâmico localizado no sudoeste de Bagdá, afirmou o Comando Central norte-americano na segunda-feira, em uma expansão da campanha do governo Obama contra o grupo militante que já tomou amplas porções de território do Iraque e da Síria.