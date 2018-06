EUA fazem novos ataques aéreos contra Estado Islâmico na Síria e Iraque

Os EUA e militares holandeses também realizaram três ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico no Iraque, perto de Tal Afar e Hit, na sexta-feira e sábado, disse o Comando Central em comunicado.

Além disso, as forças norte-americanas "realizaram vários lançamentos aéreos para ajudar reabastecer as forças de segurança iraquianas, a pedido do governo do Iraque", disse o comunicado, acrescentando que os suprimentos de comida, água e munição foram lançadas em torno de Baiji.