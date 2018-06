Os Estados Unidos estão dando os retoques finais nas possíveis novas sanções sobre os setores de defesa, energia e finanças da Rússia devido à intervenção de Moscou na Ucrânia, disse o Departamento de Estado norte-americano nesta terça-feira.

"Os Estados Unidos estão finalizando medidas para aprofundar e ampliar nossas sanções aos setores de finanças, energia e defesa da Rússia", disse a porta-voz do Departamento de Defesa, Marie Harf, em entrevista diária a jornalistas.

"Estamos finalizando esses pacotes, mas vamos tomar decisões com base no que estiver acontecendo no terreno nesses próximos dias", acrescentou.

(Reportagem de Arshad Mohammed)