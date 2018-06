EUA, França e Alemanha dizem que Rússia corre risco de novas sanções

No momento em que as tensões voltaram a subir na região, o presidente dos EUA, Barack Obama, falou separadamente com o presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, disse a Casa Branca.

"Eles concordaram que caso a Rússia não tome medidas concretas e imediatas para acalmar a situação no leste da Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia irão coordenar medidas para impor custos adicionas à Rússia", disse a Casa Branca em comunicado.

(Por Mark Felsenthal)