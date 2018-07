EUA indicia iranianos por complô para matar embaixador saudita

As autoridades norte-americanas disseram que dois homens ligados ao governo iraniano planejavam assassinar o embaixador Adel al Jubeir. Um dos envolvidos foi preso no mês passado, e o outro supostamente está no Irã.

Teerã negou as acusações. A Arábia Saudita, tradicional rival regional da República Islâmica, disse que o crime seria "uma desprezível violação das normas, padrões e convenções internacionais".

A secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, disse em entrevista à Reuters que o complô é uma "flagrante violação" das normas internacionais. Ela manifestou a esperança de que países relutantes em implementar sanções contra o Irã agora poderão "ir um pouco mais longe".

Robert Mueller, diretor do FBI, disse a jornalistas que o complô, envolvendo cartéis de traficantes no México, grandes pagamentos em dinheiro e uma tentativa de assassinar o embaixador em um restaurante de Washington, daria um filme de Hollywood.

O secretário de Justiça dos EUA, Eric Holder, afirmou que o plano envolveria a Guarda Revolucionária do Irã e sua força Quds, elementos cruciais da preservação do regime islâmico.

"Altas autoridades dessas agências (iranianas), que são uma parte integral do governo iraniano, foram responsáveis por esse complô", disse Holder. "Acho que é preciso se preocupar com a natureza horripilante do que o governo iraniano tentou fazer aqui."

Segundo o indiciamento, o suspeito preso declarou que foi recrutado e orientado por homens que ele considerava serem oficiais graduados da força Quds.

As acusações devem se tornar mais um ponto de atrito entre Teerã e Washington. O governo norte-americano já acusa o Irã de apoiar o terrorismo e de tentar desenvolver armas atômicas, o que Teerã nega.

A acusação nuclear já levou a ONU a impor quatro rodadas de sanções ao Irã, e os EUA impuseram outras punições econômicas contra cinco cidadãos iranianos, inclusive quatro membros graduados da força Quds.

Já a Arábia Saudita - cuja monarquia saudita zela pelos locais mais sagrados do islamismo - vê com preocupação o que diz ser uma ambição expansionista do xiismo iraniano.

OUTROS ALVOS

As autoridades norte-americanas disseram que houve discussões iniciais sobre outros complôs, inclusive atentados às embaixadas da Arábia Saudita e de Israel em Washington, mas isso não consta nas acusações reveladas na terça-feira.

A emissora estatal iraniana Press TV, que transmite em inglês, disse que "a República Islâmica do Irã rejeita as acusações dos EUA de que o país (Irã) estaria tramando assassinar o enviado saudita em Washington, (qualificando essa acusação) como um cenário pré-fabricado."

No mês passado, a decisão iraniana de libertar dois montanhistas norte-americanos presos em 2009 na fronteira Irã-Iraque motivou a esperança de uma relativa reaproximação entre os dois países, que não mantêm relações diplomáticas.

De acordo com as autoridades dos EUA, os suspeitos presos são Gholam Shakuri, membro da força Quds, e Manssor Arbabsiar, detido em 29 de setembro ao desembarcar no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova York, procedente do México.

Arbabsiar, 56 anos, que tem cidadania norte-americana e iraniana, inicialmente colaborou com as investigações, fazendo telefonemas para Shakuri nos quais agia como se o plano continuasse em andamento.

Esse acusado compareceu na terça-feira rapidamente a um tribunal de Manhattan, onde foi declarado preso e passou a receber a assistência de um defensor público. Ele vestia jeans e camisa social. Tem cabelos grisalhos e uma cicatriz na face esquerda.

As autoridades dizem que o embaixador Al Jubeir, que é muito ligado ao rei Abullah e está no cargo desde 2007, nunca chegou a correr perigo. O presidente Barack Obama foi informado em junho sobre o caso, e manifestou, por meio de um porta-voz, gratidão por ele ter sido desbaratado.

O plano começou a desandar em maio de 2011, quando Arbabsiar abordou um indivíduo no México, pedindo ajuda. O homem era informante do DEA (agência antidrogas dos EUA).

Essa fonte confidencial, que recebeu uma recompensa financeira, mas não foi identificada, imediatamente denunciou o caso às autoridades, segundo a queixa-crime. Arbabsiar pagou 100 mil dólares ao informante em julho e agosto por sua participação no complô, o que era um adiantamento por um total acertado de 1,5 milhão de dólares.