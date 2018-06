EUA investigam Icahn e Mickelson por uso de informação privilegiada, diz fonte

Os investigadores federais buscam determinar se Mickelson e Walters teriam operado ilegalmente com informações privadas fornecidas por Icahn sobre seus investimentos em empresas públicas, disse a fonte à Reuters, confirmando uma reportagem de sexta-feira.

Icahn, um investidor ativista de renome, disse à Reuters que não estava ciente de qualquer investigação e disse que sua empresa sempre cumpriu a lei.

Ele reconheceu uma relação comercial com Walters, mas disse que não conhecia Mickelson pessoalmente.

"Estou muito orgulhoso da minha reputação limpa de 50 anos e de nunca fornecer uma informação privilegiada", disse.

Walters e Mickelson jogam golfe juntos, disse uma fonte com conhecimento da situação à Reuters.

Mickelson disse em um comunicado que não fez "absolutamente nada errado".

Walters não respondeu aos pedidos de comentários.

O FBI e a SEC não quisem comentar.

Nenhum dos três homens foi acusado de qualquer crime, disse a fonte à Reuters.

A investigação se ??concentra em operações suspeitas com ações da Clorox por Walters e Mickelson, um dia antes Icahn anunciar uma oferta para adquirir a companhia em 2011, de acordo com o Wall Street Journal, citando pessoas com conhecimento da investigação.

(Por Jennifer Ablan)