EUA lamentam tratamento dado a diplomata indiana detida em NY

O telefonema de Kerry ao conselheiro Shivshankar Menon, divulgado pelo Departamento de Estado, tem como objetivo aplacar a crise diplomática iniciada com a prisão no dia 12 de dezembro da diplomata indiana Devyani Khobragade, acusada de fraudar o visto e pagar indevidamente a sua babá, também indiana.

"Como pai, com duas filhas quase da mesma idade de Devyani Khobragade, o secretário demonstrou compreender a sensibilidade do que estamos ouvindo da Índia sobre os fatos surgidos depois da prisão da senhora Khobragade", disse a porta-voz do Departamento dd Estado, Marie Harf, em um comunicado por escrito, referindo-se à diplomata indiana.

"Em sua conversa com o conselheiro de Segurança Nacional Menon, (o secretário Kerry) expressou seu pesar, bem como sua preocupação com que não deixemos que essa infeliz questão pública afete nosso relacionamento estreito e vital com a Índia", acrescentou Marie.

A Índia reagiu furiosamente ao que considerou um tratamento degradante dado a Devyani, vice-cônsul-geral no Consulado da Índia em Nova York, que se queixou de ter sido despida e forçada a se submeter a "revistas em cavidades" durante o período em que ficou detida.

