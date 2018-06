EUA libertam centenas de imigrantes por falta de espaço nas prisões

Pela primeira vez, os centros de detenção no Texas transbordaram no último mês devido a uma grande chegada de centro-americanos que cruzaram a fronteira até o vale do Rio Grande, disse Andy Adame, porta-voz da patrulha fronteiriça dos Estados Unidos em Tucson, no Arizona.

"Temos mão de obra suficiente, se trata do espaço de detenção", disse Adame ao explicar porque os imigrantes, na maioria família com crianças, foram enviados do Texas ao Arizona para serem liberados.

Muitos republicanos no Congresso e alguns deputados estaduais dizem que o governo federal não está fazendo o suficiente para proteger a fronteira no sul dos EUA.

Vários grupos pressionam por uma reforma que conceda aos cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais nos EUA um caminho para a cidadania norte-americana.

Segundo a Agência de Imigração e Alfândega, os 400 imigrantes deverão se apresentar em 15 dias em uma sede da agência perto do local onde foram deixados para que seus casos sejam encaminhados com base nas prioridades imigratórias.