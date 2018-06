EUA livram importações de vergalhões de aço da Turquia de tarifa antidumping O Departamento de Comércio dos Estados Unidos reverteu na terça-feira decisão preliminar que impunha direitos antidumping sobre as importações de vergalhões de aço da Turquia, mas manteve as tarifas compensatórias antidumping sobre as importações do produto do México de até 66,7 por cento.