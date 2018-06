EUA não têm intenção de mudar concessão de Guantánamo, diz Kerry

WASHINGTON - O secretário de Estado americano, John Kerry, disse nesta segunda-feira, 20, que os Estados Unidos não têm a intenção, neste momento, de alterar seu contrato de concessão existente em relação à sua base naval na Baía de Guantánamo, em Cuba.

Em uma entrevista coletiva ao lado do seu colega cubano, Kerry observou que a questão é uma diferença entre as duas nações, mesmo que elas estejam se esforçando para normalizar as relações diplomáticas.

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, disse a jornalistas que a base militar e questões remanescentes sobre o embargo comercial permanecem como as principais preocupações para a ilha caribenha, mesmo depois de ter reaberto a embaixada em Washington nesta segunda-feira.

Kerry saudou o "novo começo" das relações entre Estados Unidos e Cuba, mas disse que a normalização completa será um processo longo e complexo. O secretário de Estado também disse que há "muito a ganhar" ao incentivar viagens e o fluxo livre de informações entre os dois países, bem como a retomada do comércio e da flexibilização das visitas familiares. / REUTERS