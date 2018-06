EUA pedem à China que liberte ativistas no aniversário dos protestos de 1989

"Os EUA estão profundamente preocupados com os relatos de que o advogado de direitos humanos Pu Zhiqiang e outros ativistas foram detidos", disse a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Jen Psaki, em uma coletiva de imprensa em Washington nesta quarta-feira.

"Pedimos às autoridades chinesas que libertem estes indivíduos imediatamente, retirem as restrições à sua liberdade de movimento e lhes garantam as proteções e liberdades às quais têm direito em consonância com os compromissos da China com os direitos humanos."

Os cinco ativistas foram presos na terça, depois de comparecerem a uma reunião no final de semana que pedia a investigação do episódio de 1989, disseram três advogados e um grupo de direitos humanos.

As detenções aumentaram os riscos de uma repressão a dissidentes e ressaltaram a sensibilidade dos líderes chineses a críticas às vésperas do 25º aniversário do massacre de manifestantes da Praça da Paz Celestial, em Pequim, no dia 4 de junho de 1989.

O governo jamais divulgou o saldo de mortes do evento, mas estimativas de grupos de direitos humanos e de testemunhas variam de centenas a milhares de pessoas.

