EUA prendem 163 por contrabando de imigrantes pela fronteira mexicana

Os traficantes de humanos foram presos após uma operação de um mês dos agentes da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) encerrada em 31 de maio, informou a agência em um comunicado.

“Infelizmente, pessoas desesperadas continuam a colocar suas vidas nas mãos destes contrabandistas, que não têm consideração pela vida humana”, disse o primeiro vice-secretário-assistente da ICE, Thomas Winkowski.

A operação se concentrou no sul do Texas por causa do significativo tráfico humano ao longo do Vale do Rio Grande, disse o comunicado.

Agentes da unidade de Investigações de Segurança Interna da ICE fizeram 163 prisões e obtiveram 60 indiciamentos e 45 condenações, além de confiscar 29 veículos, nove armas de fogo e mais de 35 mil dólares obtidos ilegalmente.

As notícias das detenções chegaram no momento em que os EUA tentam conter o fluxo de crianças desacompanhadas que entram pela fronteira mexicana.

Entre outubro e maio, mais de 47 mil menores desacompanhados atravessaram a fronteira, quase o dobro da cifra dos 12 meses anteriores, declarou o secretário de Segurança Interna, Jeh Johnson, na quinta-feira.

Autoridades norte-americanas dizem que a maioria das crianças é da América Central e foge da pobreza e da violência de gangues na região. O governo dos EUA está disponibilizando instalações, incluindo três bases militares, para abrigar os menores.

Johnson tentou dissipar qualquer ideia de que as crianças possam estar aptas a ficar no país aproveitando os esforços da reforma imigratória no Congresso.

A declaração da ICE não informou se as prisões envolveram algum suspeito de envolvimento no tráfico de crianças.