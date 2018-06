EUA preparam ajuda militar não-letal à oposição síria

O secretário de Estado John Kerry deve anunciar o pacote durante uma conferência internacional sobre a Síria, a ser realizada no fim de semana na Turquia.

Mas Washington manterá sua recusa em fornecer armas aos insurgentes que lutam contra o presidente Bashar al Assad, e a ajuda é bem mais modesta do que queriam a oposição síria, aliados como Grã-Bretanha e França e alguns parlamentares norte-americanos.

Mas os novos passos, embora limitados, sugerem que a Casa Branca continua avançando lentamente rumo a um papel mais direto no auxílio à oposição síria.

O fornecimento de blindagens corporais e óculos de visão noturna seria "consistente com a orientação do presidente (Barack Obama) no sentido de buscar formas de ampliar a assistência à oposição", disse a fonte dos EUA, pedindo anonimato.