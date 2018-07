EUA proíbem 20 autoridades do Irã de viajar para assembleia da ONU Os Estados Unidos se recusaram a fornecer o visto de entrada no país para cerca de 20 autoridades do governo iraniano, inclusive dois ministros, que pretendiam participar da Assembleia Geral da ONU, na próxima semana, disse a agência de notícias iraniana Fars no sábado.