EUA reposicionam forças na África em meio à violência no Sudão do Sul O Comando dos Estados Unidos para a África está reposicionando suas forças, já que os militares norte-americanos se preparam para a possibilidade de novas retiradas de cidadãos do país e de outras nacionalidades do Sudão do Sul, onde o conflito interno se agravou, informou o Pentágono nesta segunda-feira.