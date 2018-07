EUA retiram embaixador da Síria após ameaças

"O embaixador Robert Ford foi trazido de volta a Washington como resultado de ameaças credíveis contra a sua segurança pessoal na Síria", disse o porta-voz do Departamento de Estado Mark Toner.

"Não podemos dizer a essa altura quando ele voltará para a Síria. Dependerá de nossa avaliação do estímulo liderado pelo regime sírio e da situação de segurança no país".

Questionada se os Estados Unidos tinham planos de expulsar o embaixador sírio em Washington, Imad Moustapha, uma autoridade norte-americana disse: "Não no momento".

Durante os sete meses de protestos contra o governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, Ford procurou a oposição e denunciou Assad no Facebook. Quando o governo instituiu uma repressão mortal aos protestos, Ford desafiou a proibição de viagem para diplomatas ocidentais, seguindo para locais perigosos e se reunindo com manifestantes anti-governo.

No mês passado, manifestantes pró-governo atiraram pedras, blocos de concreto e tomates em Ford e seus assessores, e também atacaram os carros deles com barras de metal durante visita a uma figura da oposição em Damasco.

Diplomatas ocidentais disseram à Reuters que Ford deixou a Síria no sábado.

"Artigos, mais incitantes contra Ford que o habitual, têm aparecido na mídia estatal recentemente," disse um dos diplomatas, que como os outros pediu para não ser identificado devido à sensibilidade da questão.

Toner disse que a decisão de retirar Ford foi tomada para garantir sua segurança.

"Esperamos que o regime sírio termine sua campanha de instigação contra o embaixador Ford", disse ele.

Ford chegou a Damasco em janeiro e se tornou o primeiro embaixador dos EUA para a Síria em cinco anos.