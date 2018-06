EUA suspendem trânsito em importante rota entre Afeganistão e Paquistão

A rota afetada, que vai do Portão Torkham, na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, até a cidade portuária paquistanesa de Karachi, é crucial para os EUA por permitir a movimentação de suas tropas em direção ao sul e o transporte de equipamentos para fora do Afeganistão, país sem saída para o mar.

A rota é responsável por grande parte do tráfego terrestre da carga militar dos EUA através do Paquistão e tem sido alvo de manifestantes no Paquistão irritados com os ataques norte-americanos com aviões não-tripulados, os chamados drones.

"Estamos cientes de que protestos afetaram uma das principais rotas de trânsito comercial entre Paquistão e Afeganistão", disse o porta-voz do Pentágono, Mark Wright, à Reuters.

"Nós voluntariamente interrompemos os embarques de carga retrógrada dos EUA ... para garantir a segurança dos motoristas contratados para mover nossos equipamentos", acrescentou ele, referindo-se aos embarques que saem do Afeganistão.

A decisão dos EUA de suspender temporariamente seu uso da rota é outra dor de cabeça para os planejamentos militares, no momento em que o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, põe em dúvida os planos norte-americanos de manter parte das tropas no país após o fim da missão, em 2014.

(Reportagem de Phil Stewart)