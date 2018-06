EUA vão aumentar segurança em aeroportos no exterior diante de ameaças de bomba Os Estados Unidos afirmaram nesta quarta-feira que irão reforçar as medidas de segurança em aeroportos no exterior que têm voos diretos para o seu território, e autoridades citaram preocupações de que agentes da Al Qaeda na Síria e no Iêmen estariam desenvolvendo bombas que podem ser escondidas em aviões.