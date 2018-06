EUA vão continuar com estratégia contra Estado Islâmico no Iraque, diz Obama O presidente norte-americano, Barack Obama, confirmou nesta segunda-feira que as forças iraquianas e curdas, com a ajuda dos Estados Unidos, recapturaram a maior barragem do Iraque das mãos de militantes islâmicos e disse que os EUA continuarão a perseguir uma estratégia de longo prazo para lutar contra o Estado Islâmico.