EUA vão investigar polícia de Ferguson após morte a tiros de adolescente, diz jornal

O Post, citando dois agentes federais, disse que o inquérito investigaria também as práticas de outros departamentos policiais no condado de St. Louis.

A investigação deve ser anunciado ainda nesta quinta-feira à tarde e vai ser conduzida pelo divisão de direitos civis do departamento, segundo o jornal.

O Departamento de Justiça já deu início a um inquérito de direitos civis sobre o assassinato a tiros de Michael Brown, de 18 anos, em 9 de agosto, pelo policial de Ferguson Darren Wilson.

O Post disse que o novo inquérito "vai examinar mais amplamente se o departamento empregou normas e práticas que resultaram em um padrão de violação dos direitos civis".

Um júri do condado de St. Louis começou a ouvir as evidências sobre o assassinato, que provocou protestos violentos na periferia de St. Louis e atraiu a atenção de todo o mundo para as questões raciais nos EUA.

(Reportagem de Peter Cooney)