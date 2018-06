EUA vão medir temperatura de passageiros da África Ocidental em aeroportos

A medida visa impedir um surto do vírus Ebola no país.

As autoridades vão utilizar um equipamento não invasivo para monitorar as temperaturas dos passageiros e pedirão que eles respondam um questionário criado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA perguntando informações detalhadas sobre suas atividades na África Ocidental, disse uma autoridade do governo norte-americano familiarizada com os planos.

(Reportagem de Patrícia Zengerle)