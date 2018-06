EUA vão reconhecer governo da Somália na quinta-feira, diz autoridade

Segundo ele, a secretária de Estado, Hillary Clinton, deve anunciar a decisão durante reunião com o presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, que chegou ao cargo no ano passado na primeira eleição presidencial no país desde que milícias locais derrubaram o ditador Mohamed Siad Barre, em 1991. Mohamud está em visita a Washington.

"Quando a secretária se reunir com Hassan Sheikh amanhã (quinta-feira), ela vai intercambiar notas diplomáticas com ele e reconhecerá o governo somali em Mogadíscio pela primeira vez em 20 anos", disse Carson em entrevista coletiva.

(Reportagem de Andrew Quinn)