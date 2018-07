EUA venderão caças à Arábia Saudita, diz Casa Branca

HONOLULU - A Casa Branca informou nesta quinta-feira, 29, que o fechamento de um acordo de US$ 29,4 bilhões para venda de jatos de caça fabricados pela Boeing para a força aérea da Arábia Saudita ajudaria a manter mais de 50 mil empregos nos Estados Unidos e daria um impulso de US$ 3,5 bilhões à economia americana.

O porta-voz da Casa Branca Josh Earnest disse que o acordo do governo inclui a produção de 84 aeronaves novas e reforma de 70 já existentes, assim como munições, peças de reposição, treinamento, manutenção e logística.

"Este acordo reforça a forte e duradoura relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, e demonstra o comprometimento dos EUA com uma capacidade de defesa saudita forte, um componente chave para a segurança regional", disse Earnest em discurso feito no Havaí, onde o presidente Barack Obama está de férias.