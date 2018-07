EUA: veto de Rússia e China sobre Síria é 'altamente lamentável'

"Eles estão do lado errado do povo sírio, o lado errado da esperança pela paz e estabilidade na região", disse o porta-voz da Casa Branca Jay Carney a repórteres depois que os vetos foram feitos em Nova York. "Essa foi uma decisão altamente lamentável."

Carney, a bordo do avião presidencial Air Force One a caminho da Flórida junto com o presidente Barack Obama, também disse que os Estados Unidos não apoiam a extensão de uma missão de observação da ONU na Síria, após o fracasso da resolução apresentada pelos países ocidentais.

Ele disse que os Estados Unidos deixaram claro para o governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, que vai ser "levado em conta" se ele usar armas químicas contra os rebeldes da oposição que lutam há 16 meses para derrubá-lo do poder.

(Reportagem de Matt Spetalnick)