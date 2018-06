Ex-líder da Ku Klux Klan é acusado por mortes em centro judaico nos EUA O suspeito do assassinato de três pessoas em dois centros comunitários judaicos, na véspera da Páscoa judaica, perto de Kansas City, é um ex-líder da Ku Klux Klan com histórico de críticas mordazes contra os judeus, disseram as autoridades nesta segunda-feira.