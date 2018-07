Ex-pré-candidato republicano, Christie dá aval a Romney nos EUA

Christie, que desistiu na semana passada de ser ele próprio o candidato, levou menos de uma semana para se decidir pelo apoio a Romney.

"A América não pode sobreviver a mais quatro anos de Barack Obama. E Mitt Romney é o cara de quem precisamos, e precisamos dele agora", disse Christie ao lado de Romney, enquanto os pré-candidatos republicanos iam chegando a New Hampshire para um debate noturno.

Segundo as pesquisas para as eleições primárias republicanas, Romney tem uma pequena vantagem sobre o governador do Texas, Rick Perry, e sobre o empresário Herman Cain, mas é visto com desconfiança por alguns conservadores que o consideram moderado demais.

Romney disse que "não poderia ficar mais satisfeito ou mais feliz" com a adesão de Christie. O governador, popular entre os republicanos, pode reforçar a tese de Romney de que ele é o político com mais chances de vencer Obama na eleição geral.

