Ex-presidente dos EUA George H.W. Bush permanece hospitalizado

Bush, que tem 88 anos de idade, permanece em condição estável e os médicos estão otimistas de que ele terá uma recuperação completa, disse o porta-voz do Hospital Metodista, George Kovacik, em comunicado neste domingo.

Mas os médicos estão sendo "extra cautelosos" com seu tratamento e ainda não foi estabelecida uma data em que o paciente terá alta, informou o comunicado. Mais cedo neste mês, Kovacik disse que os médicos esperavam que Bush fosse capaz de passar o Natal em casa com sua família.

"Seus médicos acreditam que ele deve recuperar sua energia antes de voltar para casa", acrescentou o comunicado.

Bush, o 41o presidente e membro do Partido Republicano, assumiu o posto em 1989 e serviu por um mandato na Casa Branca. Pai do ex-presidente George W. Bush, ele também foi parlamentar, embaixador da Organização das Nações Unidas, diretor da CIA e vice-presidente nos dois mandatos do ex-presidente Ronald Reagan.

(Reportagem de Kevin Gray)