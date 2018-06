Ex-presidente George H.W. Bush segue hospitalizado nos EUA

"Nos últimos dias ele tem tido um grande orgulho ao assistir grandes vitórias de seus times de futebol (americano) Texas A&M (do campeonato universitário) e Houston Texas (da liga profissional)", disse seu porta-voz Jim McGrath em comunicado.

"Embora não tenha se estabelecido nenhum cronograma para a alta do presidente, os Bushs querem agradecer a todos por suas várias mensagens gentis."

Bush pai, de 88 anos, é um republicano que durante seu único mandato como presidente dos Estados Unidos liderou uma coalizão que expulsou as forças iraquianas do Kuweit em 1991.

Ele foi internado no Hospital Metodista em 23 de novembro com bronquite. Bush foi transferido para a unidade de terapia intensiva em dezembro por conta de problemas, como uma febre persistente, disse McGrath. No fim daquele mês, o estado de saúde dele melhorou o bastante para que ele fosse transferido para o quarto.

O ex-presidente tem parkinsonismo na parte inferior do corpo, o que gera uma perda de equilíbrio, condição que o fez usar uma cadeira de rodas por mais de um ano.

Bush, o 41o presidente dos Estados Unidos, também ocupou uma vaga no Congresso, foi embaixador do país na Organização das Nações Unidas (ONU) e na China, além de ter sido diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) e vice-presidente nos dois mandatos de Ronald Reagan.

(Reportagem de Corrie MacLaggan)