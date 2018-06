Ex-presidente George H.W.Bush pode deixar hospital em breve, diz porta-voz

"Temos esperança de que o presidente possa receber alta nesta semana, mas estamos levando um dia de cada vez", informou o porta-voz, Jim McGrath em um e-mail.

O filho de Bush, ex-governador da Flórida Jeb Bush, disse no sábado que seu pai deveria ser liberado do hospital na segunda-feira, de acordo com o site TCPlam.com.

O ex-presidente, 88 anos, que também é pai do também ex-presidente norte-americano George W. Bush e liderou uma coalizão que expulsou as forças iraquianas para fora do Kuweit em 1991, foi admitido no Hospital Metodista no dia 23 de novembro por causa de bronquite e depois transferido para a UTI em dezembro, após ficar com uma persistente febre e outras complicações. Ele foi levado para um quarto comum depois de sua condição ter melhorado no mês passado.

Bush tem doença de Parkinson na parte inferior do corpo, que causa perda de equilíbrio, e usa uma cadeira de rodas há mais de um ano.

O 41° presidente também foi senador, embaixador para os EUA, enviado à China, diretor da CIA e vice-presidente pelos dois mandatos de Ronald Reagan.

(Reportagem de Corrie MacLaggan)