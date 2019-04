Ex-presidente mexicano Fox diz que comando armado tentou entrar em sua casa

CIDADE DO MÉXICO - O ex-presidente do México, Vicente Fox, denunciou nesse sábado, 6, por meio de sua conta no Twitter, que um comando armado tentou entrar em sua casa. Fox ainda responsabilizou por sua segurança o atual chefe de Governo, Andrés Manuel López Obrador, que por sua vez ordenou a criação de uma guarda para proteger seu predecessor.

Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa . Es una situación grave y que requiere inmediata atenció Hago directamente responsable de la seguridad de mi Persona, de mi Familia y de mis Bienes al presidente Andrés Manoel Iopez Obrador. Ex Ppresidente Vicente Fox Q. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 6 de abril de 2019

López Obrador disse que ordenou ao secretário de Defesa, Luis Cresencio Sandoval González, "criar uma guarda de segurança que proteja o ex-presidente Fox e sua família, com eficácia. No entanto, pediu que eles não tivessem "os excessos que dispunham antes da mudança de regime".

Em declarações a jornalistas, o presidente declarou que a proteção também será oferecida ao ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa.

"Quisesse eu, e digo de coração, de maneira sincera, poder proteger todos os mexicanos. Neste caso é algo muito especial", disse López Obrador.

A imprensa local noticiou que agentes de segurança privada e uma caminhonete aparentemente da Promotoria do estado de Guanajuato chegaram neste sábado ao Rancho San Cristóbal, propriedade do ex-presidente Fox. Além disso, moradores contaram que chegaram ao lugar duas patrulhas militares, que pouco depois se retiraram.

Após a reposta de López Obrador, Vicente Fox agradeceu pelo apoio, também por meio de seu Twitter. "Em meu nome e o de minha família, agradeço a resposta rápida do senhor presidente. Desejo paz e segurança para o meu país."