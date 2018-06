Ex-primeira dama dos EUA Barbara Bush permanece hospitalizada

Barbara Bush, de 88 anos, tanto esposa quanto mãe de presidentes dos Estados Unidos, foi admitida na segunda-feira no Hospital Metodista no Centro Médico do Texas, em Houston, segundo o escritório do ex-presidente George H.W. Bush.

Ela está sendo tratada por conta de uma "questão ligada ao sistema respiratório", disse o escritório de seu marido.

Não havia novas informações sobre seu estado na manhã de quarta-feira, disse o porta-voz Jim McGrath. Ela estava de bom humor e recebendo visitas de seu marido e família.

Barbara Bush é mulher de George H.W. Bush, o 41o presidente dos EUA, e mãe de George W. Bush, o 43o presidente norte-americano.

(Reportagem de Ellen Wulfhorst)