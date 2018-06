Exaustos, passageiros de navio danificado chegam ao Alabama

O drama do Carnival Triumph foi transmitido ao vivo nos canais a cabo dos EUA, criando mais um pesadelo para a empresa Carnival Corp., maior operadora mundial de cruzeiros e dona do navio Costa Concordia, cujo naufrágio no ano passado, na Itália, deixou 32 mortos.

Centenas de pessoas assistiram à chegada do navio. No convés, os passageiros aplaudiam e agitavam toalhas e lanternas.

Funcionários da Carnival disseram que o desembarque dos mais de 4.200 ocupantes do navio deveria levar cinco horas, já que apenas um elevador estava funcionando. Mais de cem ônibus estavam prontos para levar passageiros numa viagem de sete horas até Galveston, no Texas, destino originalmente planejado do navio. Outros preferiram pernoitar em Mobile e voltar para suas casas de avião, segundo a Carnival.

Um incêndio na casa das máquinas do navio, no domingo, desativou a energia e o sistema hidráulico na maior parte da embarcação de 893 pés (272 metros), que ficou à deriva.

(Reportagem adicional de David Adams e Kevin Gray, em Miami