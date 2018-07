Explosão em fábrica de microchip da Intel fere 7 nos EUA

A explosão de origem ainda indeterminada ocorreu pouco depois das 14h (horário local) em uma das duas enormes instalações da Intel em Chandler, no Arizona, a sudeste da capital do Estado, Phoenix, disse o chefe do Corpo de Bombeiros de Chandler, Brad Miller.

Ele disse que quatro funcionários foram levados a hospitais locais com lesões que vão desde pancadas a feridas por estilhaços, e outros três foram tratados no local por ferimentos menos graves.

A extensão dos danos provocados pela explosão ainda não era conhecida. O site da Intel na Internet informou que as fábricas no Arizona produzem o processador da família Pentium.

Segundo a Intel, não haverá qualquer impacto na produção em consequência do incêndio.

(Reportagem de David Schwartz)