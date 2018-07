Falha no sistema provoca suspensão de todos os voos da United Airlines

Uma falha técnica provocou neste sábado, 18, a suspensão de todos os voos programados da companhia aérea United Airlines, de acordo com sites de notícias americanos.

Segundo fontes da companhia, o problema começou às 20h15 de Nova York (21h15 de Brasília) e afetou as saídas dos voos, as operações nos aeroportos e o sistema de reservas.

Os técnicos tentam resolver o problema, embora não haja previsão para a retomada dos voos. A companhia aérea responde aos passageiros pelo Twitter, uma vez que o site da United Airlines também foi afetado.

Em outubro, a United se uniu à Continental Airlines para criar a maior companhia aérea do mundo, com um volume de negócios calculado em torno de US$ 29 bilhões e mais de 370 destinos.

As duas companhias ainda mantêm estruturas informáticas separadas, pelo que os voos da Continental não foram afetados.