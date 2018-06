Família é essencial para entender acusado de atentado em Boston, diz defesa

Os advogados de Dzhokhar Tsarnaev, de 20 anos, argumentaram no tribunal federal que o réu deveria poder encontrar as irmãs, sem ser monitorado por um agente da polícia federal (FBI) que coopera com os promotores, e ter acesso a mais informações que os investigadores reuniram sobre seu irmão morto para montar uma defesa completa contra as acusações, que podem levar à sua execução.

Tsarnaev é acusado de plantar duas bombas caseiras com seu irmão na linha de chegada da maratona de Boston em 15 de abril de 2013, quando três pessoas morreram e 264 ficaram feridas, e de assassinar, três dias depois, o segurança de uma universidade durante um tiroteio.

"Dzhokhar Tsarnaev é o mais novo de três irmãos. O mais velho, Tamerlan, está morto, restando suas duas irmãs", disse o advogado de defesa David Bruck em um tribunal de Boston. "A procura de uma razão para o que aconteceu é em grande medida a história desta família e das relações entre as pessoas nela. É nosso trabalho saber a respeito disso e levar isso em consideração".

Bruck sustentou que permitir que um agente do FBI monitore os encontros entre Tsarnaev, suas irmãs e seus advogados, e passar o conteúdo dessas reuniões para os promotores, limitou a disposição do réu de falar livremente.

Especialistas legais disseram que mostrar Tsarnaev como alguém que tem relações normais com sua família, e que foi até certo ponto dominado por seu irmão Tamerlan, de 26 anos, pode ajudar a atenuar sua culpa no maior ataque em solo norte-americano desde os atentados de 11 de setembro de 2011. Isso, por sua vez, pode aumentar a possibilidade de se evitar uma execução caso seja declarado culpado, afirmaram.

O juiz distrital George O'Toole disse estar inclinado a conceder o pedido e instou promotores e defensores a desenvolver um plano para permitir que o réu se reúna com a família sem ter seus comentários repassados aos promotores.

"Meu interesse nesta questão não é grande, mas ela pode funcionar para inibir o desenvolvimento do caso da defesa, e acho que neste caso inibe", disse O'Toole.

Os promotores também argumentaram contra o pedido da defesa para ver mais arquivos do governo sobre um imigrante checheno morto na Flórida no ano passado, quando atacou agentes que investigavam um triplo assassinato de 2011 do qual Tamerlan era suspeito.

"A menos que haja algo ali que de alguma forma se relacione a Dzhokhar Tsarnaev... não parece ter relevância", disse o promotor assistente William Weinreb.

O'Toole se recusou a decidir de imediato sobre o tema, pedindo para analisar a confissão que os agentes do FBI vinham obtendo de Ibragim Todashev antes do tiroteio, antes de se pronunciar.

Tsarnaev, que está detido em um prisão nos arredores de Boston, não estava presente no tribunal nesta quarta-feira. Uma das pessoas feridas no ataque, Marc Fucarile, que perdeu a perna direita, compareceu à audiência, mas se recusou a falar com os repórteres na saída.

Chechenos étnicos, a família Tsarnaev imigrou para os Estados Unidos cerca de uma década antes do ataque.