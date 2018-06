Família Obama ganhou 500 mil dólares no ano passado, mas renda caiu O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, declararam ter recebido meio milhão de dólares em rendimentos em 2013, valor menor do que no ano anterior porque a receita de seus livros mais vendidos continuou a cair, de acordo com as suas declarações de imposto de renda divulgadas pela Casa Branca nesta sexta-feira.