Famosa marmota Phil prevê que inverno terminará cedo nos Estados Unidos

WASHINGTON - A famosa marmota Phil saiu na manhã deste sábado, 2, de sua gaiola na pequena cidade de Punxsutawney, no estado da Pensilvânia, e não viu sua sombra, o que significa, segundo a tradição local, que o inverno terminará cedo neste ano nos Estados Unidos.

Desde 1887, no dia 2 de fevereiro é celebrado o "Dia da Marmota", e milhares de curiosos chegam a Punxsutawney para conhecer a previsão de Phil.

Neste ano, por volta das 7h25 locais (10h25 de Brasília), Phil saiu de sua gaiola e, sob um céu nublado e temperatura abaixo de zero, não conseguiu ver sua sombra. Quando o dia está ensolarado, supostamente a marmota a vê e volta para a gaiola, o que quer dizer que haverá mais seis semanas de inverno.

Cerca de 20 mil pessoas eram esperadas neste ano em Punxsutawney para ver Phil e participar das festividades paralelas, de acordo com o "Clube da Marmota", que supervisiona a cerimônia à qual seus membros assistem usando fraque e cartola.

Desde que começou a tradição, Phil viu sua sombra 100 vezes, e em 16 ocasiões não a enxergou, segundo o "Clube da Marmota".

Os prognósticos do roedor nem sempre são corretos. No ano passado, ele "previu" mais seis semanas de inverno, mas segundo as estatísticas oficiais, em fevereiro as temperaturas foram mais altas do que o normal para a época, e houve o mais quente mês de março em décadas.

O filme Feitiço do Tempo (1993), protagonizado por Bill Murray e Andie MacDowell, deu notoriedade à festa de Punxsutawney, localizada a cerca de 100 quilômetros a nordeste de Pittsburg.

Phil tem "imitadores" em vários lugares do país, como Chuck em Staten Island (Nova York), Sir Walter Wally em Raleigh (Carolina do Norte) e Beau Lee em Atlanta (Geórgia).