FBI divulga foto de dois suspeitos de atentado em Boston

"Hoje estamos solicitando ajuda do público para identificar os dois suspeitos", disse em entrevista coletiva Richard DesLauriers, agente especial do FBI em Boston.

Os dois suspeitos carregavam mochilas onde supostamente estavam as bombas que mataram três pessoas e deixaram 176 feridos.

O homem identificado como suspeito número 1 usava boné de beisebol escuro; o número 2 tinha um boné branco virado para trás, e foi visto colocando a mochila no chão, segundo DesLauriers.

"Alguém por aí conhece esses indivíduos como amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou parentes dos suspeitos. Embora possa ser difícil, a nação conta com aqueles que têm informação para que se apresentem e a forneça para nós."

O presidente Barack Obama participou de uma cerimônia inter-religiosa em homenagem às vítimas, numa catedral a menos de 2 quilômetros do local das explosões. Ele prometeu que ajudará Boston a se recuperar do trauma, e que os responsáveis serão apanhados.

O atentado marcou o início de uma semana de sobressaltos nos EUA. Na quarta-feira, um homem do Mississippi foi preso sob suspeita de enviar cartas envenenadas a Obama e a outras autoridades. Na noite do mesmo dia, uma fábrica de fertilizantes explodiu no interior do Texas, devastando a pequena cidade ao seu redor.

Pelo menos dez pessoas sofreram amputações por causa do atentado na célebre Maratona de Boston. Os investigadores acreditam que as bombas eram caseiras - feitas com panelas de pressão, pólvora e fragmentos metálicos.

"No momento em que vocês iniciam essa longa jornada de recuperação, sua cidade está com vocês, sua comunidade está com vocês, seu país está com vocês", disse Obama, dirigindo-se aos amputados. "Estaremos com vocês à medida que vocês aprenderem a ficar de pé, caminharem, e, sim, correrem outra vez. Disso eu não tenho dúvida. Vocês vão correr outra vez."