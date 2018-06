FBI entrevistou em 2011 suspeito de cometer explosões em Boston, diz fonte

As relações do FBI com Tamerlan Tsarnaev, que morreu durante a noite passada em um tiroteio com a polícia, não produziram qualquer informação "depreciativa", e o assunto foi colocado de lado, disse a fonte, falando sob condição de anonimato.

A revelação é a primeira indicação de que Tamerlan Tsarnaev e seu irmão mais novo, Dzhokhar, eram conhecidos por autoridades de segurança dos Estados Unidos antes das explosões de segunda-feira na Maratona de Boston, disseram autoridades norte-americanas.

(Reportagem de Warren Strobel)